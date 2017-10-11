Двое погибли в ДТП на трассе «Орел-Тамбов»

Фура «Мерседес» не оставила шансов водителю и пассажиру «Рено».

10 октября вечером на трассе «Орел-Тамбов» в автокатастрофе погибли водитель и пассажир автомобиля «Рено Симбол». Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась в 18:10 на 55-м километре трассе. 48-летний водитель «Рено» двигался со стороны Орла, выехал на полосу встречного движения, где его протаранила фура «Мерседес».

В результате ДТП водитель и 45-летний пассажир «Рено» погибли на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.