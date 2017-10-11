Орловские инвалиды обратятся к руководству «Гринна»

Из-за недоступного надземного пешеходного перехода.

В Орле собирают подписи под обращением к гендиректору «Гринна» Николаю Грешилову с просьбой дооборудовать надземный переход через Кромское шоссе в районе торгового комплекса пандусом и подъемниками. Об этом сообщили в «ИнваЦЕНТРе».

Вскоре наземный пешеходный переход около «Гринна» уберут, и останется только надземный переход. Граждане, относящиеся к маломобильной группе населения, обеспокоены, что они не смогут перейти дорогу. В особенности это касается инвалидов-колясочников.

— Есть два проблемных места. Первое, это ступени в самом переходе, ближе к пятиэтажному торговому комплексу. Второе, это подъем/спуск (ступени) с улицы в сам надземный переход, — отмечают авторы обращения (пунктуация сохранена — прим. ред.).

Активисты просят орловцев присоединиться к их обращению. Подписи можно поставить по адресу: Карачевское шоссе 74, гипермаркет «Линия-3», цокольный этаж, «ИнваЦЕНТР», «Новая МЕДТЕХНИКА». Сбор подписей продлится до понедельника, 16 октября.