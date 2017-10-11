Орловский актер сыграл одну из главных ролей в сериале на НТВ

«Адвокат» будет идти ближайшие три недели.

Выпускник ОГИК, экс-актер «Свободного пространства» 34-летний Дмитрий Ермак снялся в сериале «Адвокат», который выходит на телеканале НТВ. Показ 9-го сезона стартовал 2 октября. Съемки проходили еще в 2016 году. Сериал будет выходить в эфир ближайшие три недели в 11:10.

Дмитрий Ермак — уроженец Брянской области. Помимо работы в «Свободном пространстве», трудился на ОГТРК. В кино дебютировал в 2010 году в сериалах «Шахта» и «Глухарь. Возвращение». Помимо съемок в сериалах, ведет концертную деятельность, работает в театре Мюзикла.