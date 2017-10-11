В Мценске пересчитают работников

Власти предупредили работодателей о новой методике подсчета рабочих мест.

Напомним, что распоряжением правительства РФ включен в перечень монопрофильных муниципальных образований, то есть он является моногородом. Это означает, что он может рассчитывать на дополнительную бюджетную поддержку. Протоколом проектного офиса уже утвержден паспорт программы «Комплексное развитие моногорода «Мценск».

Правда, на сайте администрации Мценска утверждается, что протокол был оформлен 31.09.2017 года. Возможно, это мистика, а может, банальная техническая ошибка. Как бы то ни было, но власти моногорода уже предупредили работодателей «о необходимости корректного отражения сведений о количестве лиц, получивших доход».

«В целях единого подхода ведется работа по подготовке методики расчета показателя «Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия», — говорится в официальном сообщении властей райцентра. — Одним из основных индикаторов программы является показатель — создание новых рабочих мест».

Программа предполагает снижение к концу 2018 года зависимости моногорода от деятельности градообразующего предприятия до 14,9 процента среднесписочной численности работников всех организаций, расположенных в райцентре.