В Орловской области знаки воинской доблести станут гранитными

Андрей Клычков изменил указ Вадима Потомского.

Врио губернатора Андрей Клычков внес изменения в указ «О памятном знаке «Населенный пункт воинской доблести». Напомним, что такой знак устанавливают в населенных пунктах региона, удостоенных указанного звания. Поправки носят технический характер. Облик памятного знака не изменится, однако изготавливать его будут из других материалов.

Согласно предыдущему указу, памятный знак должны были изготавливать из армированного бетона с использованием металлических элементов. Согласно указу Андрея Клычкова, бетонным останется лишь постамент. В остальном на смену этому материалу придет гранит. Кстати, и постамент будет облицован гранитными плитами.

Что касается облика памятного знака, то он представляет собой стелу в виде развернутого знамени, которая размещается на постаменте. Стилизованная лавровая ветвь, расположенная с торца стелы, заканчивается звездой (или двуглавым орлом). У подножия стелы размещается щит как символ доблестной защиты Отечества.

В верхней части щита изображен герб Орловской области, ниже – указ губернатора о присвоении населенному пункту почетного звания. Завершается надпись рельефом боевого оружия разных времен. К стеле ведет символичная гвардейская лента, выложенная из цветной брусчатки соответствующего цвета.