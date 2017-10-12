Орловец выиграл суд за сломанный iPhone

Аппарат не включался и не заряжался.

Житель Орла отсудил компенсацию у компании «Эппл Рус» за неисправный iPhone 7, который он приобрел перед Новым годом. Об этом сообщили в Советском райсуде Орла.

30 декабря орловец купил новый смартфон в магазине «М.Видео», отдав за него почти 66 тысяч рублей. Спустя две недели телефон перестал включаться и заряжаться. Недовольный покупатель направил в «Эппл Рус» претензию с требованием о возврате денег. Но ее оставили без внимания.

— Согласно проведенной экспертизе, судом установлено, что смартфоне имеется дефект, который носит производственный характер вследствие применения некачественных комплектующих в процессе производства. Смартфон подлежит замене на новый аппарат, — сообщили в суде.

Общая сумма, которую орловец отсудил у компании-импортера, превысила 150 тысяч рублей. Также «Эппл Рус» заплатит 31,5 тысяч общественной организации «Потребители Черноземья».