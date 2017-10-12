Орловские заключенные прослушали романсы на стихи Есенина

Вечер русского романса прошел в исправительной колонии № 6.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Орловской области, в женской исправительной колонии прошел вечер русского романса. Более 140 осужденных собрались в клубе, чтобы послушать красивые произведения на стихи Сергея Есенина, Федора Тютчева, Афанасия Фета и других.

— Осужденные подготовили экскурс в историю русского романса и вспомнили авторов, стихотворные произведения которых легли в основу русских романсов, — сообщили в УФСИН. — С вдохновением были исполнены «А напоследок я скажу…», «Белой акации гроздья душистые», «Гори, гори, моя звезда», «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща золотая» и другие известные произведения.