В Орле в массовом ДТП пострадал 23-летний парень

Госпитализация ему не потребовалась.

Авария случилась 11 октября в 10:10 на улице 3-я Курская неподалеку от здания муниципальной бани, сообщили в УГИБДД по Орловской области. Виновником ДТП предварительно назван водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер».

Он, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, который ехал в сторону переулка Речного. Произошло столкновение, после которого «четырнадцатую» отбросило в сторону. Она врезалась в припаркованную «Ниву», а та, в свою очередь, ударила «Форд Фокус».

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель ВАЗа. Госпитализация ему не потребовалась.