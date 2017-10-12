В Орле в массовом ДТП пострадал 23-летний парень

12.10.2017 Новости, Происшествия

Госпитализация ему не потребовалась.

Авария случилась 11 октября в 10:10 на улице 3-я Курская неподалеку от здания муниципальной бани, сообщили в УГИБДД по Орловской области. Виновником ДТП предварительно назван водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер».

Он, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, который ехал в сторону переулка Речного. Произошло столкновение, после которого «четырнадцатую» отбросило в сторону. Она врезалась в припаркованную «Ниву», а та, в свою очередь, ударила «Форд Фокус».

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель ВАЗа. Госпитализация ему не потребовалась.


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