Жириновский заинтересовался уровнем IQ Клычкова

И других новых губернаторов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании в Госдуме предложил оценить уровень интеллекта у губернаторов России. По словам политика, проверке должны подлежать все высказывания глав регионов. Жириновский выразил эту мысль в связи с осенней ротацией губернаторов, в ходе которой перестановки произошли в том числе и на Орловщине. Вместо Вадима Потомского президент Владимир Путин назначил управлять Орловской областью Андрея Клычкова.

— Вот сейчас 10 [новых] губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ — это уровень развития умственного. Это же все сегодня можно сделать. Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого «двойка», «тройка», у кого-то «четыре с минусом», — отметил Жириновский.

Глава либерал-демократов отметил, что, по его мнению, «отличником» станет только один руководитель.

Напомним, 38-летний Андрей Клычков стал врио губернатора Орловской области 5 октября.