Орловчанка до смерти забила мужчину у бара

Северный райсуд рассмотрел дело о жестокой драке в баре.

Как сообщили в суде Северного района, рассмотрено уголовное дело о драке, в результате которой погиб молодой человек. Она произошла у входа в один из баров на улице Силикатной. Собственно говоря, ссора началась внутри заведения. Три девушки вступили в словесный конфликт, переросший в драку. Она продолжилась на улице возле входа, и в нее оказались втянуты муж и приятель дерущихся девушек.

Мужчины принялись выяснять отношения на кулаках. Муж оказался физически сильнее оппонента. Он нанес ему не менее шести ударов кулаками по лицу, после чего потерпевший «перестал ориентироваться в пространстве и тут же присел на корточки».

Далее одна из девушек из чувства мести нанесла ему не менее трех ударов ногами по голове. Несчастный молодой человек пытался убежать. Но сумел сделать всего около десяти шагов. Он упал, и вошедшая в раж девушка догнала его и ударила ногами по голове еще не менее трех раз. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

— В ходе предварительного и судебного следствия подсудимые свою вину не признали, — отметили в Северном районном суде.

Однако их вина была доказана. Мужчина получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, девушка — 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, так как осужденная подала апелляционную жалобу.