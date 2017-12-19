 

Стало известно, как в Орле в 2018 году возрастет плата за квартиру

19.12.2017 | 10:11 ЖКХ, Новости

Вопрос был поднят на заседании экспертного совета при УФАС.

Как сообщили в пресс-службе управления ФАС России в Орловской области, на заседании экспертного совета по вопросам конкуренции была затронута тема тарифной политики в 2018 году. Для Орловской области с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых актов изменение тарифов на коммунальные услуги ограничено индексом 5,9 процента.

Но, по словам замглавы управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Татьяны Бондаревой, средний прирост размера платы за коммунальные услуги в регионе в 2018 году не должен превысить 3,7 процента.

Как и в предыдущие годы, повышение цен запланировано на 1 июля 2018 года. До тех пор плата за коммуналку не изменится. По оценкам специалистов, в среднем рост платы за квартиру в зависимости от ее площади составит 150-200 рублей.

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Орелград. 2017 год

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