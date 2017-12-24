Клычков утвердил правила финансирования провластных газет

Затраты печатным изданиям будут возмещать из областного бюджета.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписал постановление, о проекте которого ранее уже рассказывал «ОрелГрад». Документом утвержден порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, выпускающим печатные средства массовой информации. Деньги газеты получат «в целях возмещения части затрат в связи с выпуском, производством и распространением печатных СМИ в Орловской области в 2018-2020 годах». Также утверждены типовые формы документов, необходимых для получения казенных денег: заявки, расчета потребности в финансах, отчета о затратах и другое.

Субсидии будут предоставляться организациям на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете. Клычков ввел ряд ограничений. Например, право на получение субсидий имеют только газеты, зарегистрированные на территории Орловской области не позднее 1 января 2016 года. Объем рекламы в ней не должен превышать 45 процента объема одного номера, территория распространения должна охватывать не менее половины площади нашего региона.

Кроме того, выпуск газеты должен осуществляться не реже трех раз в неделю еженедельным тиражом не менее 12 тысяч экземпляров. При этом в каждом номере газеты не менее 30 процентов площади должно быть отведено освещению «социально значимых для Орловской области мероприятий, социально-экономической, общественно-политической, культурной, общественно значимой жизни».

Также получатель бюджетных средств обязан в каждом номере публиковать материалы, «направленные на повышение интереса жителей Орловской области к российской и региональной общественной и политической жизни, формирование благоприятного имиджа России и Орловской области, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам регионального значения».

Еще у газеты должен быть собственный сайт, на котором по всем вышеупомянутым позитивным темам ежедневно должно публиковаться не менее 40 процентов от общего количества новостей. Субсидии не дадут изданиям справочного, развлекательного, рекламного и эротического характера.

Деньги будут предоставляться на возмещение фактически произведенных расходов по оплате:

1) труда работников, задействованных в производстве и распространении печатных изданий организации;

2) страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование;

3) расходов на закупку бумаги;

4) типографских расходов;

5) услуг распространения и доставки СМИ;

6) аренды помещений и коммунальных услуг;

7) содержания имущества;

8) транспортных и командировочных расходов;

9) создания и поддержания официального сайта газеты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе услуг по продвижению сайта газеты и размещению новостей газеты в социальных сетях;

10) налогов и сборов.