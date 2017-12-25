 

Орловец, избитый за угрозу убийством, умер в больнице

25.12.2017 | 12:44 Новости, Происшествия

Двое мужчин решили «наказать» наглеца и попали под следствие.

Следственный комитет расследует гибель 44-летнего орловца, скончавшегося в одной из местных больниц, сообщили в ведомстве. Он был доставлен туда ночью 21 декабря с многочисленными травмами и умер через несколько часов.

Силовики восстановили картину трагедии. Вечером мужчина находился в кафе в Северном районе неподалеку от пересечения улиц Космонавтов и Металлургов. Изрядно выпив, он начал оскорблять других посетителей и угрожать им убийством. Вдоволь поругавшись, буйный орловец собирался уже сесть в такси. Но за ним шли двое других мужчин, выпивавших в этом же заведении. Отмечается, что ранее все они не были знакомы между собой.

Вытащив обидчика из машины, «мстители» начали яростно избивать его. Свидетели происшествия успели оттащить их, вызвать скорую и полицию, но было уже поздно — травмы оказались смертельными.

Сейчас один из мужчин заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования