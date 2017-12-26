Орловскую агрофирму оштрафовали за валежник

Нарушение земельного законодательства выявили под Орлом.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, административное дело было возбуждено по итогам плановой выездной проверки в ООО «Хлебороб». Специалисты осмотрели участки из состава земель сельхозназначения на территории Орловского района.

— В ходе осмотра были установлены факты повреждения защитных лесных насаждений, прилегающих к земельным участкам, а именно: захламление сухими обломками древесной растительности, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Нарушенная площадь составила 2 гектара.

По результатам проверки ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности.