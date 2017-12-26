 

Орловскую агрофирму оштрафовали за валежник

26.12.2017 | 16:15 Новости, Общество

Нарушение земельного законодательства выявили под Орлом.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, административное дело было возбуждено по итогам плановой выездной проверки в ООО «Хлебороб». Специалисты осмотрели участки из состава земель сельхозназначения на территории Орловского района.

— В ходе осмотра были установлены факты повреждения защитных лесных насаждений, прилегающих к земельным участкам, а именно: захламление сухими обломками древесной растительности, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Нарушенная площадь составила 2 гектара.

По результатам проверки ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования