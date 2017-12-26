В Орле водитель прикинулся пьяным, чтобы попасть на ТВ

Остановленный орловскими инспекторами ГИБДД водитель притворился пьяным, чтобы попасть в эфир телеканала «Россия 1». Ему это удалось — присутствующий на рейде корреспондент программы «Вести-Орел» Иван Суверин запечатлел мужчину, устроившего целый спектакль.

Инспекторы заметили у водителя все признаки алкогольного опьянения — сбивчивая речь, запах спиртного. Он отказался выходить из машины.

— Два года мечтаю, чтобы меня Суверин снял. На «Ютубе» я есть, а на России-1 — нет, понимаешь? — говорил водитель сотруднику ГИБДД.

На профессиональном сленге таких водителей называют «обезьянами» и снисхождения к ним не испытывают: пока они притворяются нетрезвыми, мимо инспекторов может проехать реально пьяный водитель.