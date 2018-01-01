 

Россельхознадзор провел 111 проверок из-за АЧС

1.1.2018 | 16:30 Новости, Общество

Внеплановые проверки были проведены по поручению Аркадия Дворковича.

Как сообщил на итоговой пресс-конференции глава территориального управления Россельхознадзора Евгений Черный, особое внимание в 2017 году было уделено проблеме заноса и распространения опасных заболеваний животных.

— В связи с тяжелой эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней в России, перед управлением продолжает остро стоять вопрос по локализации и недопущению распространения АЧС на территории подведомственных регионов, — отметил он. – Крайнюю обеспокоенность вызывает распространение АЧС в дикой фауне.

По его словам, в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича было проведено 111 внеплановых проверок. Они коснулись предприятий, занимающихся ввозом, выращиванием, содержанием и убоем животных. Под контроль также попали перерабатывающие и торговые организации.

По итогам проверок было составлено 662 протокола. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов превысила 2,4 миллиона рублей.

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