В Орле рассказали о борьбе с контрабандой

Управление Россельхознадзора подвело итоги года.

В Орле состоялась пресс-конференция руководителя управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгения Черного. Он подвел итоги работы ведомства в 2017 году на территории двух регионов.

Приоритетными направлениями стали ветеринарный и фитосанитарный надзор, а также борьба с незаконным оборотом продукции животного и растительного происхождения, в том числе фальсификатом и контрабандой.

— Так, с начала года было задержано и изъято из незаконного оборота свыше 28 тонн подконтрольной продукции: более 16 тонн мяса и мясопродуктов и 12 тонн молочной продукции, — отметил Евгения Черный. — В том числе свыше 10 тонн запрещенной к ввозу в РФ — туши телят, сыры, масло сливочное, готовые мясные и колбасные изделия в ассортименте.

Продукты были ввезены контрабандным путем с территории Украины. Кроме того, был изъят «мгновенный молочный напиток происхождением Испания».