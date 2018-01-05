В Мценске наказали наивного водителя

Мировой суд Мценского района оштрафовал «пьяного» водителя.

Как сообщили в Мценском суде, мужчина был задержан сотрудниками полиции в Залегощенском районе. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГИБДД составил на него административный протокол. Дело не только дошло до суда, но было изучено двумя инстанциями. Водитель не согласился с действиями полицейского. Мол, не нарушал, так как думал, «что алкоголь перегорел».

«Состояние алкогольного опьянения было установлено путем медицинского освидетельствования и показаниями алкотестера, согласно которым наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,255 мг/л», — пояснили в районном суде.

Вина гражданина была доказана. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортным средством на 1 год и 8 месяцев. Водитель обжаловал решение мирового суда в апелляционной инстанции, но оно было оставлено без изменения.