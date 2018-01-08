 

В Орловской области на экологию будут тратить по 20 млн рублей в год

8.1.2018 | 16:38 Новости, Общество

В регионе утверждена программа охраны окружающей среды.

Врио губернатора Андрей Клычков в новой редакции утвердил государственную программу «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». С учетом прошедшего года общий объем ее финансирования составит около 82 миллионов рублей. В 2018-2020 годы на нее планируется выделять по 19,8 миллиона рублей ежегодно.

Программа состоит из семи подпрограмм. Ее задачами являются увеличение роста продаж живой рыбы местного производства, рост численности охотничьих животных, увеличение числа государственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе до трех человек, развитие региональной системы экологического мониторинга водных объектов, обследование зон затопления и подтопления, гарантированное сохранение биологического разнообразия и другое.

Также власти планируют ужесточить контроль и строже наказывать нарушителей. Так, поставлена задача: в 2020 году доля выявленных при охотнадзоре нарушений, по которым вынесены постановления о привлечении к административной и уголовной ответственности, должна составить не менее 80 процентов в общем количестве выявленных нарушений.

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