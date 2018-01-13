Лежнев заявил об уникальности текста инвестпослания Клычкова

Советник не поленился воспользоваться системой проверки текстов на плагиат.

13 января, спустя почти месяц после инвестиционного послания врио губернтора Орловской области Андрея Клычкова и упреков в плагиате текста, блогер-советник Сергей Лежнев в своем «Живом Журнале» опубликовал статью, в которой опроверг обвинения в массовом заимствовании.

Лежнев заявил, что ставит точку с «вбросом фальшивки про якобы плагиат» текста инвестпослания.

— Лично видел, как готовилось Инвестиционное послание, оглашенное Андреем Клычковым 19 декабря 2017 года в Конгресс Холле ТМК «ГРИНН». Над ним несколько недель работала группа специалистов под руководством главы региона, — написал он. — Первоначальный вид Инвестиционного послания, если не ошибаюсь, был порядка 40 листов формата А4. Ко дню оглашения сократился почти втрое. А сам текст правился и редактировался еще буквально за два часа до начала мероприятия. Сама технология работы над инвестпосланием напрочь исключала копипасты и плагиат.

В качестве аргумента советник Клычкова привел данные сервиса «Антиплагиат.ру», в котором текст инвестиционного послания врио губернатора Орловской области был оценен как на 94% уникальный. Заимствований обнаружилось в районе 5%. Сергей Лежнев сделал вывод, что инвестпослание — абсолютно чистый документ, и «этот факт неопровержим».

Напомним, в день послания «Орлец» провел анализ текста, но не целиком, а разбив его на куски. Портал обнаружил заимствования у Владимира Путина, из протокола заседания Госсовета, бывшего губернатора Вадима Потомского и первого заместителя главы региона Александра Бударина.

ИА «Орелград»