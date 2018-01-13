 

В Орле суд запретил сдавать заповедную землю в аренду

13.1.2018 | 13:35 Новости, Общество

Иск предпринимателей к мэрии рассмотрел областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению трех ИП к администрации Орла. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступил Орловский городской Совет народных депутатов.

Истцы просили признать незаконным решение горадминистрации об отказе в предоставлении в аренду земельного участка площадью 105 квадратных метров под магазином, расположенным на улице Гостиной. Они являются собственниками торговой точки, для обслуживания которой нужна земля.

Чиновники иск не признали. Представитель мэрии пояснил, что спорный участок относится к землям, ограниченным в обороте. Он расположен в заповедной зоне №1. У администрации города нет полномочий по сдаче его в аренду без согласования с депутатами. Именно горсовет принимает решение о возможности предоставления в аренду участка этой категории.

Поскольку депутаты не приняли такого решения, арбитраж признал отказ администрации правомерным. Исковые требования были оставлены без удовлетворения. Проигравшая сторона имеет право обжаловать решение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»

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