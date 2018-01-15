В Орле директор обувной фабрики не платил зарплату инвалидам

И стал фигурантом уголовного дела.

Генеральный директор ООО «Ринтек» Олег Фомин подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

В ходе надзора было установлено, что с сентября по декабрь 2018 года 21 работник ООО «Ринтек» не получил зарплату. Среди них есть и лица с ограниченными возможностями. Общая сумма долга достигла 450 тысяч рублей.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — добавили в СК. — Следствием также принимаются установленные законом меры обеспечительного характера, направленные на восстановление нарушенных прав работников.

ООО «Ринтек», которое занимается производством ортопедической обуви, начало свою деятельность в Орле в апреле 2017 года. Компания планировала выйти на уровень импортозамещения. «Ринтек» успел достигнуть договоренности о выходе на рынок Узбекистана, а также стать победителем предпринимательского конкурса и получить беспроцентный займ.

ИА «Орелград»