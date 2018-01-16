Под Орлом зафиксировали шестой в этом году случай бешенства

Смертельный вирус выявили у лисы.

Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, шестой в этом году случай бешенства животных зарегистрирован на территории Верховского района. Носителем вируса оказалась лиса.

— Диагноз был подтвержден специалистами отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии при исследовании патологического материала, — сообщили в центре.

Ранее бешенство было выявлено в Урицком районе (две енотовидные собаки), а также в Залегощенском, Болховском и Покровском районах области (три кошки). Отметим, что областные власти уже ввели карантин на указанных территориях.

ИА «Орелград»