Под Орлом зафиксировали шестой в этом году случай бешенства

Смертельный вирус выявили у лисы.
Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, шестой в этом году случай бешенства животных зарегистрирован на территории Верховского района. Носителем вируса оказалась лиса.
— Диагноз был подтвержден специалистами отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии при исследовании патологического материала, — сообщили в центре.
Ранее бешенство было выявлено в Урицком районе (две енотовидные собаки), а также в Залегощенском, Болховском и Покровском районах области (три кошки). Отметим, что областные власти уже ввели карантин на указанных территориях.
ИА «Орелград»