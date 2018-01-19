В Орле утвердили «земельную» программу

Программа профилактики нарушения земельного законодательства появилась в Орле.

Соответствующее постановление издал глава администрации областного центра Александр Муромский. Как следует из документа, программа разработана «в целях организации проведения администрацией города Орла профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Отмечено, что профилактика проводится в рамках муниципального земельного контроля. Целями заявлены предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов, а также снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

Кроме того, реализация программы должна повысить правосознание и правовую культуру руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.