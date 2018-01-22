Депутатам рассказали о массовой драке с иракцами в Орле

В минувшем году полиция локализовала два межнациональных конфликта.

Информация содержится в отчете УМВД по Орловской области, который представлен на обсуждение депутатов облсовета. Парламенту предстоит одобрить его на ближайшем заседании. Из документа следует, что в 2017 году в Орловской области было локализовано два межнациональных конфликта.

Первый из них произошел 26 июня в Колпнянском районе с участием «четырех лиц армянской национальности и двух местных жителей» с применением огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Второй случай – это массовая драка в Советском районе, которая произошла 5 августа. В ней участвовали около 20 местных жителей и пять граждан Ирака, трое из которых пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Кстати, в настоящее время на территории области находится более 12,5 тысячи иностранных граждан из 103 государств.

ИА «Орелград»