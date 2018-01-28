В Орловской области возьмут под охрану особые земли

Утвержден порядок отнесения земель к особо охраняемым территориям.

Постановление подписал врио губернатора Андрей Клычков. Порядок отнесения земель к категории особо охраняемых территорий регионального значения разработан в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ и Законом Орловской области «О регулировании отдельных земельных отношений».

Именно Земельный кодекс РФ определяет «особые» земли. К ним относятся земли особо охраняемых природных территорий, природоохранного назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначения и особо ценные земли. Однако власти регионов обязаны утвердить порядок отнесения земель к особой категории и их использования.

В Орловской области для придания земле особого статуса потребуется заключение администрации района или города, карта-схема предполагаемой особо охраняемой территории, экспликация земель, документ о подтверждении категории и заключение государственной экологической экспертизы.

Решение о придании особого статуса будет оформляться постановлением правительства Орловской области. Охрана земель возложена на органы исполнительной государственной власти специальной компетенции, в ведении которых они находятся, то есть на профильные департаменты и управления областной администрации.

Они обязаны проводить контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению установленного режима особой охраны, мониторинг состояния земель, а также включать земли в «государственные программы мероприятий, направленных на охрану земель особо охраняемых территорий регионального значения». Виновных в несоблюдении режима охраны обещают наказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»