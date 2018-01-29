Завершается приём работ на конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет»

Завершается приём проектов на пятый Всероссийский конкурс интернет-проектов «Классный интернет». Тема онлайн-соревнования, организованного «Ростелекомом», – «Интернет-технологии в образовании». К участию принимаются реализованные проекты: сайт или раздел интернет-ресурса, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Дата окончания приёма работ – 31 января 2018 года.

Работы представляются в номинациях:

· «IT-обучающие сайты»: обучающие интернет-порталы, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

· «IT-приложения и игры»: развивающие мобильные и интернет-приложения, компьютерные игры, повышающие знания школьников в программировании.

· «IT-исследования»: онлайн-проекты, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

· «IT-скрайбинг»: интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победителей ждут дипломы и ценные призы от «Ростелекома». Партнёр конкурса, компания ESET, учредила подарки участникам номинации «IT-приложения и игры». При регистрации работы каждый из них получает два месяца пользования антивирусом ESET NOD32 Smart Security Family для трёх устройств, а победители получат до года бесплатного пользования продуктом. Заявки подаются на сайте www.safe-internet.ru. Адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по проекту: konkurs@safe-internet.ru.