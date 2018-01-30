Смертельное ДТП с полицейскими: возбуждено уголовное дело

СК оценит обстоятельства аварии.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла сотрудница орловской полиции, сообщили в ведомстве. СК опроверг информацию, что погибший водитель также служил в УМВД — ранее об этом заявили в пресс-службе управления.

Напомним, трагедия произошла 30 января в 10:50 на трассе «Глазуновка-Малоархангельск – Колпна — Долгое». Участниками ДТП стали четыре автомобиля — две «Газели», КамАЗ и «Рено Логан». Полицейские сидели в одной из «Газелей». Предварительно установлено, что водитель КамАЗа выехал на встречку, врезался в автомобиль со стражами порядка. СК заявил, что именно грузовик зацепил двух других участников аварии.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и спасательные службы. Расследование уголовного дела продолжается, — сказали в СК.

ИА «Орелград»

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