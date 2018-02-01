Экс-депутат показал, как убирает снег по решению суда

Андрей Чижов считает часы до конца обязательных работ.

Бывший депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Чижов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» выложил фотографию во время отработки обязательных работ. К ним он был приговорен за оскорбление представителя власти.

Напомним, что в октябре 2016 года Чижов в состоянии алкогольного опьянения возле здания ТМК «ГРИНН» оскорбил сотрудника войск национальной гвардии. Последний пытался доставить разбушевавшегося депутата в отдел полиции. Как установил суд, Чижов оскорбил росгвардейца «публично в присутствии посторонних граждан, устно с использованием грубой ненормативной лексики в неприличной форме».

После этого Чижову пришлось сложить мандат. Он был приговорен к 260 часам обязательных работ. Судя по описанию к фотографии, Андрею осталось 176 часов. Экс-депутат не тушуется — на снимке видно, что он находится в бодром расположении духа, а приговор суда воспринимает как «фитнес».

Андрей Чижов стал депутатом Орловского областного Совета в 2016 году, заняв место перешедшего на работу в Совет Федерации лидера орловского обкома КПРФ Василия Иконникова. Позже Чижов стал жертвой «репрессий», устроенных в областном комитете. Его обвинили в том, что он устроил раскол, и исключили сначала из партии, а затем и из фракции.

Место Андрея Чижова в областном совете также не без скандалов занял сторонник Василия Иконникова Руслан Фрайда. Коммунист Максим Спиридонов, который, согласно спискам, должен был получить мандат Чижова, заявил о коррупционной составляющей и пообещал пожаловаться в Центризбирком и президенту. Спустя некоторое время он уже выражал полное согласие с решением Бюро обкома КПРФ передать мандат Фрайде.

ИА «Орелград»