В Орле вынесли приговор об убийстве у ночного клуба

Парня отправили за решетку на 11 лет.

Советский районный суд Орла приговорил молодого жителя Урицкого района к 11 годам лишения свободы за убийство возле ночного клуба «Версаль», сообщили в суде. В истории парня также есть несколько избиений.

Трагический случай, напомним, произошел 17 февраля 2017 года. Осужденный вступил в конфликт с двумя посетителями «Версаля» около здания клуба. Началась драка, в ходе которой парень нанес сопернику травмы, не совместимые с жизнью. Тот скончался на месте происшествия.

До этого — в ночь на 4 января — во время работы администратором клуба «Глобус» молодой человек начал без видимой причины избивать посетителя. Его друг попытался разнять дерущихся, но сам получил несколько ударов.

Буйный орловец отправится в колонию строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить 1 млн рублей родственникам погибшего в счет компенсации. Отметим, что приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»