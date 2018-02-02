Прокурор области рассказал об уголовных делах по капремонту

Итоги надзора за сферой ЖКХ озвучили на коллегии прокуратуры Орловской области.

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметил прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

По его словам, в минувшем году в этой сфере было выявлено около 900 нарушений, внесено более 500 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 320 человек. Также было инициировано возбуждение 8 уголовных дел.

— По материалам прокурорской проверки возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), — рассказал Иван Полуэктов. – Они возбуждены по факту хищения денежных средств, выделенных в рамках договоров, заключенных Региональным фондом капитального ремонта и ООО «Москомреставрация».

Речь идет о контрактах на капитальный ремонт многоквартирных домов в Заводском и Железнодорожном районах Орла. Иван Полуэктов также отметил, что в минувшем году прокурорами пресечены многочисленные нарушения в сфере управления домами и при установлении жилищно-коммунальных тарифов.

ИА «Орелград»