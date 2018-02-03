Полиция предупредила Россельхознадзор об опасности коррупции

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3.2.2018 | 11:30 Новости, Общество

В управлении Россельхознадзора прошла профилактическая встреча.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, профилактическую беседу с государственными гражданскими служащими провел старший оперуполномоченный по особо важным делам УМВД Павел Овешников.

Он трудится в областном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Соответственно, беседа была посвящена теме коррупции. В частности, Павел Овешников объяснил, как действовать, если служащему предложили взятку.

— Наша задача — не только выявлять факты коррупции, но и ограждать от них сотрудников, чья деятельность связана с коррупционными рисками, — подчеркнул оперуполномоченный.

Руководитель ТУ Россельхознадзора Евгений Черный отметил значимость подобных встреч и призвал подчиненных со всей ответственностью подойти к предстоящей декларационной кампании.

ИА «Орелград»

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