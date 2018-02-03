В «сожительстве» Лежнева и Клычкова нет оскорбления

Оказывается, полиция месяц проводила лингвистическую экспертизу текста с сайта «Орелград» по заявлению, поступившему из областной администрации.

Напомним, что накануне утром владельцу издания «Орелград» Владиславу Числову поступил звонок из полиции с просьбой прийти на беседу. По итогам общения с сотрудником УМВД журналист поделился впечатлениями и проанализировал ситуацию.

Владислав Числов:

— Когда я прибыл в городской отдел полиции, сотрудник пояснил мне, что заявление по факту публикации поступило из областной администрации в прокуратуру еще в прошлом году. В заявлении было требование проверить новость «Орелграда» «Незыгарь написал о сожительстве Лежнева и Клычкова» по факту оскорбления должностного лица. Полиция выполнила работу и привлекла эксперта-лингвиста, который дал заключение, что в тексте не содержится оскорблений в адрес Андрея Клычкова и Сергея Лежнева. Никто бы не узнал, что в отношении издания проводится проверка, и это так бы и осталось незамеченным, если бы прокуратура не вернула полиции дело с требованием опросить автора публикации.

Беседа в полиции была проведена предельно корректно. Сотрудник УМВД интересовался обстоятельствами подготовки статьи, а также спросил, знаком ли я с автором Telegram-канала «Незыгарь».

Хочу пояснить заявителям из областной администрации, что у «Орелграда» нет иных целей, кроме объективного информирования общественности о происходящих в Орловской области событиях. В том числе и о деятельности представителей областной администрации. Подобные заявления в правоохранительные органы я как журналист с стажем работы в СМИ более 15 лет расцениваю как попытку давления.

В последнее время команда врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова взяла странный курс. Начальник отдела информационной политики Наталья Рожкова позволяет себе звонить редактору «Красной строки» Юрию Лебедкину и намекать на то, что она знает о подготовке редакцией острых материалов. Авторов неудобных статей по заявлениям из областной администрации вызывают на беседы с правоохранительными органы. Что, по сути, является видом цензуры и давлением на журналистов.

Отдельно хочу отметить компетенцию и такт правоохранительных органов — прокуратуры и полиции, которые вынуждены проверять заявления новоиспеченных чиновников, прибывших вместе с Клычковым.

ИА «Орелград»