«Азбуке интернета» в Орловской области исполнилось 8 лет

В апреле 2018 года исполнилось ровно восемь лет с тех пор, как «Ростелеком» начал обучать орловских пенсионеров пользованию интернетом. За это время курс компьютерной грамотности «Азбука интернета» освоили 2,5 тысячи орловцев. Особое внимание в учебном процессе «Ростелеком» уделяет получению навыков работы с Единым порталом госуслуг. Для пожилых людей это очень важно, поскольку в Орловской области в электронном виде оказывается уже более ста федеральных, региональных и муниципальных государственных услуг.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях:

«Для многих людей старшего возраста интернет остаётся тайной «за семью печатями». «Ростелеком» помогает им открыть этот мир. Каждый наш выпускник умеет работать со стандартными офисными приложениями, искать информацию в интернете, пользоваться госуслугами и социальными сетями. Перед пожилыми людьми открывается множество возможностей как для общения, так и для решения всевозможных бытовых задач».

В помощь слушателям курса «Азбука Интернета» «Ростелеком», совместно с Пенсионным фондом РФ, создал одноименное учебное пособие и интернет-портал. В пособии в доступной форме изложена вся необходимая информация об устройстве компьютера, правилах работы с текстовыми файлами, видео-аудиоматериалами, фотографиями, хранилищами данных, о работе в поисковых системах и социальных сетях. Это самоучитель-памятка для пенсионеров и дополнительный рабочий материал для преподавателей. Институт информатизации образования Российской Академии образования рекомендует «Азбуку интернета» для использования в образовательном процессе.

Проект «Азбука Интернета» в Орловской области реализуется в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком», отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области и региональным отделением Союза пенсионеров в Орловской области.

Записаться на курс «Азбука интернета» можно по телефонам отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области 8(4862) 72-92-77, 72-92-33.