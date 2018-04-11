Орловский школьник подозревается в попытке продажи наркотиков

11.4.2018 | 12:38 Новости, Общество

Парень должен был продать дозу.

В Орле на 16-летнего парня возбудили уголовное дело за приготовление к незаконному сбыту наркотиков, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Силовики утверждают, что 2 марта на улице 1-й Курской молодой человек достал из тайника 1,84 грамма наркотика. По заданию «работодателя» он должен был продать запрещенное вещество. Парня с поличным задержали сотрудники полиции.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СК.

ИА «Орелград»

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