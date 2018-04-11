В Орел без разрешения ввезли крупную партию иностранных семян

11.4.2018 | 13:08 Новости, Общество

Факт нарушения закона о карантине растений выявлен в областном центре.

Нарушение выявили специалисты отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений. Они пресекли несанкционированную торговлю семенами в Орле. Товар был изготовлен в Беларуси.

Торговала им гражданка этой же республики. В Орел семена она ввезла без уведомления управления Россельхознадзора, хотя это является обязательной процедурой. Кроме того, на семена не оказалось необходимой фитосанитарной документации.

Всего было забраковано 3950 пакетов семян овощных и цветочных культур. За нарушение ФЗ «О карантине растений» торговка привлечена к административной ответственности.

— Невыполнение требований действующего законодательства может привести к проникновению и распространению на территории Орловской области карантинных объектов, — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»

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