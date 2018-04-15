Под Орлом осудили торговца минами

Суд Залегощенского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу.

Перед судом предстал местный житель, который попался на торговле боеприпасами. Он был задержан полицией после того, как продал односельчанину две артиллерийские 50-мм калиберные осколочно-фугасные мины времен Великой Отечественной войны.

Мужчина рассказал, что обнаружил их на берегу реки. О находке не сообщил ни в полицию, ни в МЧС. Мины погрузил на тележку и довез до дома. В тот же день решил их продать. Эксперт установил, что разрывной заряд оказался пригодным к использованию.

Подсудимый виновным себя признал полностью и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в сумме 5 тысяч рублей. Испытательный срок составит 1 год, в течение которого осужденному запрещено менять место жительства без уведомления специализированного надзорного органа.

ИА «Орелград»