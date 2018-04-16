Из декларации Иконникова исчезла квартира

Сенатор заработал почти столько же, сколько годом ранее.

Сенатор Совета Федерации РФ от Орловской области Василий Иконников в 2017 году заработал 4 607 114,77 рубля, говорится в его декларации о доходах. Супруга политика пополнила семейный бюджет на 905 062,25 рубля. Годом ранее Иконников заработал 4 572 298,71 рубля, а его супруга – 542 555,55 рубля.

В собственности лидера орловских коммунистов находятся дачный участок площадью 800 квадратных метров, гараж на 23 квадратных метра, а также квартира площадью 83,7 кв. м., которой Иконников владеет пополам с супругой. Она, в свою очередь, задекларировала гараж площадью 26 кв. м. и землю под ним. В пользовании у семейной пары также находится квартира площадью 86,3 кв. м.

Василий Иконников передвигается на Volvo XC 60, его супруга — на автомобиле Ford Focus. У сенатора также имеется прицеп.

Если сравнивать декларации семьи Иконниковых за 2016 и 2017 годы, можно отметить, что супруга главы обкома КПРФ обновила личный автомобиль — ранее она ездила на «Пежо 207». Кроме того, из декларации пропала еще одна квартира — площадью 41,9 кв. м. Жилье было у сенатора в пользовании.

ИА «Орелград»