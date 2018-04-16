Орловские провайдеры начали блокировку Telegram

16 апреля началось фактическое исполнение решения Таганского райсуда Москвы о блокировке Telegram. Провайдеры и операторы ограничивают доступ к сайтам и самому мессенджеру. Приложение вскоре удалят из русских App Store и Google Play.

На данный момент не удается зайти в Telegram, открыть главную страницу сайта и веб-версию через «МегаФон», МТС, «Ресурс-связь» и NetByNet. В ближайшее время мессенджер заблокируют и остальные провайдеры.

Иск в суд о блокировке Telegram был подан Роскомнадзором и ФСБ. Последние требовали от разработчиков мессенджера ключи шифрования переписки, мотивируя это желанием отслеживать общение террористов. Представители Telegram заявили о технической невозможности передачи ключей.

ИА «Орелград»