В Орле сняли с продажи опасный хлеб

17.4.2018 | 10:32 Новости, Общество

Управление Роспотребнадзора сообщило о результатах проверок.

Как сообщает ведомство, в первом квартале 2018 года в рамках санитарно-эпидемиологического надзора за реализацией хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий было проведено 14 плановых и внеплановых проверок.

Специалисты отобрали 30 образцов продукции. Которые были исследованы в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Все пробы отвечали требованиям технического регламента таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В то же время из 400 кг проинспектированных хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий было забраковано и изъято из оборота семь партий некачественной и опасной продукции общим весом 10 кг.

— Основными причинами забраковки послужили нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов, — пояснили в Роспотребнадзоре. — По результатам проверок виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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