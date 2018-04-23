Орловским животным пригрозили массовым убоем

Под Орлом зарегистрирована вспышка нового заболевания животных.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о том, что в сыворотке крови мелкого рогатого скота обнаружены специфические антитела к инфекционной болезни овец. Образцы поступили из крестьянско-фермерского хозяйства из Новодеревеньковского района. Речь идет о болезни, вызываемой бруцелла овис – так называемый инфекционный эпидидимит баранов.

— Разновидность этого вида микроорганизмов для человека не опасна, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Если при исследовании выявлены реагирующие животные, то принимаются меры к уточнению диагноза и при его подтверждении все поголовье данной группы подвергается убою.

Заражение животных происходит при совместном содержании больных и здоровых овец (на племпредприятиях и станциях искусственного осеменения, кошарах, выгульных площадках и др.). В настоящее время специалистами госветслужбы проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.

ИА «Орелград»