Рыбаков прошелся по прошлогодним ямам

25.4.2018 | 9:21 Новости, Общество

Депутат облсовета записал видео об инспекции.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков проверил состояние некоторых дорог Орла.

В опубликованном видеоролике он показал удручающие результаты ямочного ремонта 2017 года. Многие выбоины вернулись на свои места и даже увеличились.

«Вторичные» ямы Виталий Рыбаков нашел на улице Салтыкова-Щедрина на перекрестках с Полесской и Тургенева. В обоих случаях подрядчик делал ямочный ремонт. Такая же проблема на перекрестке улиц Гагарина и Розы Люксембург: «Как будто работы и не проводились».

Депутат отметил, что на ямочный ремонт гарантии не распространяются, и на латание одних и тех же дыр в дорогах «тратятся колоссальные деньги из года в год».

ИА «Орелград»

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