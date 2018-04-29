В Орле стадион Ленина остался без земли

Прекращено право пользования стадиона земельным участком.

Исполняющий обязанности врио главы региона Александр Бударин распорядился прекратить право постоянного бессрочного пользования областного автономного учреждения «Центральный стадион им. В. И. Ленина» находящимся в государственной собственности земельным участком площадью 6419 кв. м. Он отнесен в состав казны Орловской области.

Как следует из документа, решение принято на основании заявлений «Центрального стадиона им. В. И. Ленина» об отказе от права пользования участком и казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» о предоставлении этого же участка ему в безвозмездное пользование.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений приказано заключить с «Орелгосзаказчиком» договор безвозмездного пользования землей сроком на 11 месяцев. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства по развитию инвестиционной деятельности Сергея Филатова.

ИА «Орелград»