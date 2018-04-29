В Орле стадион Ленина остался без земли

29.4.2018 | 11:22 Новости, Общество

Фото pfcorel.com 4 апреля

Прекращено право пользования стадиона земельным участком.

Исполняющий обязанности врио главы региона Александр Бударин распорядился прекратить право постоянного бессрочного пользования областного автономного учреждения «Центральный стадион им. В. И. Ленина» находящимся в государственной собственности земельным участком площадью 6419 кв. м. Он отнесен в состав казны Орловской области.

Как следует из документа, решение принято на основании заявлений «Центрального стадиона им. В. И. Ленина» об отказе от права пользования участком и казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» о предоставлении этого же участка ему в безвозмездное пользование.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений приказано заключить с «Орелгосзаказчиком» договор безвозмездного пользования землей сроком на 11 месяцев. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства по развитию инвестиционной деятельности Сергея Филатова.

ИА «Орелград»

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