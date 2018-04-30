Орловца крупно оштрафовали за пастушью сумку

Штраф выписан за нарушение земельного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, внеплановая проверка прошла в Залегощенском районе. Основанием для нее послужило обращение местного фермера. Он рассказал, что плодородная земля заросла сорняками. Факт нашел подтверждение.

— В рамках проверки установлено, что земельный участок площадью 74,7 га на территории Ломовского сельского поселения зарастает сорной растительностью, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Преимущественный видовой состав: полынь горькая и обыкновенная, лебеда, пастушья сумка, татарник колючий, бодяг полевой и древесно-кустарниковая растительность высотой более 10 м.

По результатам проверки собственник земельного участка привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»