В Орловской области обнаружена зудящая чума свиней

Болезнь Ауески обнаружена сотрудниками референтного центра.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, в Орловской области у свиней обнаружена болезнь Ауески. Постинфекционные антитела выявлены специалистами отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии в ходе выполнения государственного задания. Специалисты не уточняют, в каком именно районе выявлена болезнь.

По их словам, болезнь Ауески известна так же, как псевдобешенство, ложное бешенство или «зудящая чума». Это вирусное заболевание, характерное для всех видов домашних животных. У свиней оно сопровождается тяжелыми формами пневмонии, а у поросят часто заканчивается летальным исходом.

— Заболевание представляет опасность и для здоровья человека, — подчеркнули в референтном центре. — Главные переносчики и распространители — крысы и другие мелкие грызуны, вши, блохи и прочие паразиты. Заражение происходит при подаче свиньям кормов и воды, загрязненных выделениями вирусоносителей.

Вылечить данное заболевание крайне трудно, практически невозможно. В современной ветеринарной медицине широко применяется вакцинопрофилактика.

ИА «Орелград»