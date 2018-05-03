В Орловской области обнаружена зудящая чума свиней

Болезнь Ауески обнаружена сотрудниками референтного центра.
Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, в Орловской области у свиней обнаружена болезнь Ауески. Постинфекционные антитела выявлены специалистами отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии в ходе выполнения государственного задания. Специалисты не уточняют, в каком именно районе выявлена болезнь.
По их словам, болезнь Ауески известна так же, как псевдобешенство, ложное бешенство или «зудящая чума». Это вирусное заболевание, характерное для всех видов домашних животных. У свиней оно сопровождается тяжелыми формами пневмонии, а у поросят часто заканчивается летальным исходом.
— Заболевание представляет опасность и для здоровья человека, — подчеркнули в референтном центре. — Главные переносчики и распространители — крысы и другие мелкие грызуны, вши, блохи и прочие паразиты. Заражение происходит при подаче свиньям кормов и воды, загрязненных выделениями вирусоносителей.
Вылечить данное заболевание крайне трудно, практически невозможно. В современной ветеринарной медицине широко применяется вакцинопрофилактика.
ИА «Орелград»