В Орловской области за праздники поймали 25 пьяных водителей

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3.5.2018 | 10:12 Новости, Общество

Один из них сел за руль нетрезвым повторно.

В Орловской области сотрудники ГИБДД за минувшие длинные выходные выявили 25 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили 3 мая в ведомстве.

Шестеро из них отказались проходить медосвидетельствование. Один из водителей был привлечен к ответственности повторно. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

— Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — сказали в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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