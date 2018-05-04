Грымов посмеялся над чиновниками и пригласил всех на субботник

«Заставь чиновника Богу молиться, ведь лоб расшибет», — отреагировал советник.

Советник врио губернатора Орловской области Юрий Грымов отреагировал на присвоение анонсу субботника в Литературном квартале маркировки «Для лиц старше 16 лет». В своем Facebook Грымов написал, что эта новость не вызвала у него ничего, кроме улыбки.

— Заставь чиновника Богу молиться, ведь лоб расшибет, — заметил советник и, изложив суть, продолжил: — Бред же! Согласитесь, и смех, и грех. У меня, как у нормального человека, ничего кроме улыбки это не вызывает. Приходите все желающие! Субботник в «Литературном квартале», проведем утро 5 мая вместе.

ИА «Орелград»

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