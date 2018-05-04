В орловском магазине торговали овощами с плесенью

Активисты провели очередной рейд по просрочке.

Активисты организации «Скорая молодежная помощь» провели в Орле очередной рейд на выявление просроченной продукции.

Под прицел попали соседствующие на Наугорском шоссе «Магнит» и «Пятерочка». В первом магазине просроченная продукция отсутствовала, а вот в «Пятерочке» в доме №82 удалось найти просроченные колбасу, сыр и говядину. Покупателей также поджидали овощи с налетом плесени.

— Сделана запись в книгу жалоб, рейды продолжаются, — рассказали общественники.

ИА «Орелград»