В орловском магазине торговали овощами с плесенью

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4.5.2018 | 11:55 Новости, Общество

Активисты провели очередной рейд по просрочке.

Активисты организации «Скорая молодежная помощь» провели в Орле очередной рейд на выявление просроченной продукции.

Под прицел попали соседствующие на Наугорском шоссе «Магнит» и «Пятерочка». В первом магазине просроченная продукция отсутствовала, а вот в «Пятерочке» в доме №82 удалось найти просроченные колбасу, сыр и говядину. Покупателей также поджидали овощи с налетом плесени.

— Сделана запись в книгу жалоб, рейды продолжаются, — рассказали общественники.

ИА «Орелград»

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