«Орелгеология» снова попала в зарплатный скандал

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10.5.2018 | 13:17 Новости, Общество

Следственный комитет возбудил очередное дело о невыплате зарплаты.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Орловской области, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ОАО «Орелгеология».

Следствие установило, что с июля 2017 года по март 2018 года руководство предприятия не заплатило 23 сотрудникам зарплату на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Напомним, ранее в ходе проверки трудовой инспекций была выявлена задолженность за июль-декабрь 2017 года. Директор предприятия Виктор Горяинов получил годичную дисквалификацию по результатам прокурорской проверки. Ее срок истекает в июне 2018 года. У Горяинова также конфисковали машину, чтобы погасить предыдущие долги по зарплате.

ИА «Орелград»

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