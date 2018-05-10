«Орелгеология» снова попала в зарплатный скандал

Следственный комитет возбудил очередное дело о невыплате зарплаты.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Орловской области, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ОАО «Орелгеология».

Следствие установило, что с июля 2017 года по март 2018 года руководство предприятия не заплатило 23 сотрудникам зарплату на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Напомним, ранее в ходе проверки трудовой инспекций была выявлена задолженность за июль-декабрь 2017 года. Директор предприятия Виктор Горяинов получил годичную дисквалификацию по результатам прокурорской проверки. Ее срок истекает в июне 2018 года. У Горяинова также конфисковали машину, чтобы погасить предыдущие долги по зарплате.

ИА «Орелград»