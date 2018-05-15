Ливенца осудили за покупку в Telegram

Молодой человек попался на покупке синтетического наркотика.

В Ливнах районных суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Молодой человек наказан 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Подсудимого задержали сотрудники полиции в феврале 2018 года. Было установлено, что наркотическое средство он приобрел при помощи приложения Telegram, в котором обнаружил некий интернет-магазин. Он сделал заказ и получил инструкции. Деньги за товар перевел через платежный терминал.

Мужчину задержали с поличным после того, как он достал наркотик из указанного ему продавцом тайника.

ИА «Орелград»